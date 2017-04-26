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За отставку Медведева выступила почти половина россиянСегодня в 14:07

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Не обошлось без Навального.

Почти половина россиян поддерживают отставку председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. За это высказались 45% граждан, опрошенных аналитиками "Левада-центра".

"Определенно за" уход Медведева в ходе апрельского исследования выступили 18% респондентов, еще 27% заявили, что "скорее за, чем против", сообщает РБК.

Ранее 57% россиян негативно отозвались о деятельности премьера. Не исключено, что доверие к нему упало после масштабного расследования Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, которое вызвало многочисленные протестные акции по всей стране, передает "Уралинформбюро".

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