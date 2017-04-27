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Куйвашев поехал по городамСегодня в 09:07

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В преддверии губернаторских выборов.

Евгений Куйвашев отправляется в первые поездки по свердловским городам в статусе врио губернатора. В ближайшие выходные он посетит Каменск-Уральский и Качканар, сообщили "Уралинформбюро" в администрации главы региона.

В Каменске-Уральском Е.Куйвашев встретится с руководством Уральского алюминиевого завода и примет участие в церемонии открытия модернизированного участка автоклавного выщелачивания.

В Качканаре он наведается в одну из школ и в городской парк, где будет проходить субботник. Кроме того, глава региона планирует посетить производственные площадки местного ГОКа, а также встретиться с вице-президентом ЕВРАЗа Максимом Андриасовым и руководством комбината. В ходе совещания будут обсуждаться подходы к решению типичных для моногорода проблем.

Президентский указ об отстранении от должности и назначении Е.Куйвашева врио губернатора был подписан 17 апреля 2017 года. С этого момента в регионе неофициально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона, которые пройдут в сентябре.

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