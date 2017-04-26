За сокрытие реального дохода и недвижимости.

Южноуральская прокуратура через суд потребовала уволить заместителя главы Чебаркуля по городскому хозяйству Виктора Малеванного.

Как рассказали "Уралинформбюро" в надзорном ведомстве Челябинской области, в ноябре 2016 года чиновник при устройстве на работу в горадминистрацию указал недостоверные данные в справках о доходах, расходах, имуществе за 2015 год.

"В числе прочего в них отсутствуют сведения о нахождении в совместной собственности с третьими лицами 2 квартир, занижен доход от вкладов на банковских счетах, указаны неполные сведения об участии в коммерческих организациях", - пояснили в прокуратуре.