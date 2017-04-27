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Определилась половина нового состава избиркома ЕкатеринбургаСегодня в 09:38

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Новичков двое.

Избирательная комиссия Свердловской области на заседании 26 апреля 2017 года утвердила 5 кандидатов в избирком Екатеринбурга. В список вошли Вадим Антошин, Эльдар Валиуллин, Руслан Дворецкий, Илья Захаров и Марина Малышева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе комиссии.

Трое из кандидатов входят в действующий состав комиссии. Новичков Эльдара Валиуллина и Марину Малышеву предложили поддержать ассоциация студентов и "Союз женщин Свердловской области" соответственно.

Полномочия действующего состава екатеринбургского избиркома заканчиваются 4 июля 2017 года. В срок до 23 мая гордума должна выбрать новых членов комиссии. Всего в ее состав входит 10 человек. Выдвигать кандидатуры могут политические партии, областной избирком и сама городская комиссия.

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