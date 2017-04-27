Последнее слово за Минюстом.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу на территории страны общественно-сетевого движения "Открытая Россия", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

По его данным, организация реализует на территории России проекты для дискредитации результатов выборов и признания их итогов нелегитимными. Кроме того, ее деятельность направлена на "инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства". При этом в заявлении Генпрокуратуры местом прописки "Открытой России" значится Великобритания.

Информация о решении надзорного ведомства направлена для окончательного утверждения в Минюст. Если позиция Генпрокуратуры будет поддержана, деятельность "Открытой России" на территории России будет запрещена, а за сотрудничество с ней грозит наказание - от штрафов до лишения свободы.

Между тем в пресс-службе движения Ходорковского заявляют, что их организация исключительно российская, а, согласно ФЗ-82 "Об общественных объединениях", форма деятельности "Открытой России" не требует регистрации в Минюсте, поэтому движение продолжает работать на территории РФ.

Примечательно, что вердикт Генпрокуратуры был вынесен аккурат перед 29 апреля, когда по всей России должны пройти массовые акции протеста против политики главы государства Владимира Путина. Среди множества городов, где мероприятия согласованы властями, есть Екатеринбург, Пермь и Челябинск.

"Открытая Россия" была образована в 2001 году акционерами "ЮКОСа" и группой частных лиц. Первоначально ее целью заявлялась реализация благотворительных, образовательных и просветительских проектов. В 2006 году с арестом Михаила Ходорковского деятельность "Открытой России" была приостановлена. В 2014-м движение получило вторую жизнь, и обратилось к сфере политики. На учредительной конференции организации в ноябре 2016-го Ходорковский заявил, что они будут контролировать деятельность органов власти и СМИ, а также займутся "разоблачением лжи официальной пропаганды, участием в выборах в муниципальные советы и областные заксобрания".



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