Пермский депутат оспорит право Решетникова на участие в выборахСегодня в 14:43
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На праймериз "Единой России".
Политсовет "Единой России" Пермского края определился с датой внеочередной конференции, на которой "медведи" выберут своего кандидата в губернаторы и утвердят его предвыборную программу. Мероприятие назначено на 5 июня, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального отделения партии.
Всего в конференции примут участие порядка 200 человек. Им и предстоит решить, кто пойдет на выборы от ЕР: депутат регионального Заксобрания Сергей Клепцин или врио главы Прикамья Максим Решетников, которого уже сейчас называют явным фаворитом всей выборной гонки.
Подготовкой предвыборной программы будет заниматься специальная рабочая группа, которую возглавит председатель думы Перми Юрий Уткин.
Параллельно с этим активизировалась и оппозиция. Лидер общественно-политического движения "Выбор" Константин Окунев стал консолидированным кандидатом от региональной демократической коалиции. Сейчас решается вопрос от какой партии он пойдет на выборы.
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