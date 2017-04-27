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Прокурор запретил челябинским депутатам трудоустраивать родственниковСегодня в 15:18

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На должности помощников.

Челябинское Заксобрание 27 апреля 2017 года приняло поправку в областной закон "О депутатской деятельности", запрещающее парламентариям брать себе в помощники родственников. Инициатором изменений выступил областной прокурор Александр Кондратьев, сообщает "Уралинформбюро".

Глава надзорного ведомства Южного Урала лично представил народным избранникам корректировку в документ. После его выступления в парламенте та была принята без споров сразу в трех чтениях.

На сегодняшний день челябинские депутаты имеют право брать себе на работу до 7 помощников.

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