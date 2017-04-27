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В московском штабе Ходорковского идет обыскСегодня в 19:41

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Накануне митингов против Путина.

Днем 27 апреля начался обыск в московском офисе общественного движения "Открытая Россия" (ОР), основанного Михаилом Ходорковским.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на координатора ОР Марию Баронову, в 16 часов 30 омоновцев в сопровождении полиции и понятых пришли изымать технику и документы. Сотрудники организации решили остаться в здании.

В тот же день Генпрокуратура РФ объявила о признании работы ОР на территории страны нежелательной. Если позицию надзорного ведомства поддержит Минюст, деятельность "Открытой России" запретят, а за сотрудничество с ней будут штрафовать и сажать.

Силовики активизировались неспроста - 29 апреля ОР наметила массовые акции протеста против политики президента Владимира Путина. Среди множества городов, где они согласованы властями, значатся Екатеринбург, Пермь и Челябинск, передает "Уралинформбюро".

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