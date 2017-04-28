Это коснется отдельных групп граждан.

Бундестаг одобрил законопроект о запрете на ношение одежды, полностью закрывающей лицо, передает "Уралинформбюро". Это будет касаться госслужащих, судей и военных, сообщает Reuters.

"Мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам", - цитирует Reuters слова главы МВД Республики Томаса де Мезьера.

К запрету ношения закрывающей лицо одежды в конце прошлого года призвала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Во Франции и Бельгии подобный закон действует с 2011 года, в прошлом году такую практику ввели в Болгарии.