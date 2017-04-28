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В Германии людей "без лица" объявят вне законаСегодня в 08:35

Это коснется отдельных групп граждан.

Бундестаг одобрил законопроект о запрете на ношение одежды, полностью закрывающей лицо, передает "Уралинформбюро". Это будет касаться госслужащих, судей и военных, сообщает Reuters.

"Мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам", - цитирует Reuters слова главы МВД Республики Томаса де Мезьера.

К запрету ношения закрывающей лицо одежды в конце прошлого года призвала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Во Франции и Бельгии подобный закон действует с 2011 года, в прошлом году такую практику ввели в Болгарии.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
не маски-шоу Сегодня в 10:38

В РФ надо сделать тоже самое. А то привыкли на своим морды маски натягивать всякие трусливые пакостники. Маски на лице могут носить только сотрудники ОМОНа или тех силовых структур, чья деятельность связана с необходимостью скрывать свои лица, но это их должностное право и даже обязанность. Остальным нефиг свои лица прятать

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