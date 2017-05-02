Силами полиции.

Властям регионов России поручено пресечь волну нападений на оппозиционеров - активистов чуть ли не на каждом углу забрасывают яйцами и обливают зеленкой.

Правоохранительным органам рекомендовано более жестко пресекать такие инциденты и наказывать виновных. По мнению источника Газеты.ру, Кремль убежден, что такие случаи лишь повышают узнаваемость оппозиционных политиков.

Один из недавних инцидентов - нападение на блогера Илью Варламова с Ставрополе. Не говоря уже об Алексее Навальном, который регулярно принимает "зеленый душ", передает "Уралинформбюро".