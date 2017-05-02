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Отставку главы Миасса отложили на следующий годСегодня в 12:07

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Он уже получил "черную метку" от депутатов.

Депутаты Миасса не приняли отчет главы города Геннадия Васькова о работе в 2016 году. Таким образом градоначальник оказался на полпути к отставке.

Как пояснил "Уралинформбюро" управляющий делами собрания депутатов Миасса Антон Наумов, в 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" прописано, что главу могут отправить в отставку по ряду причин: по личной просьбе чиновника, по приговору суда, в связи со смертью, а также после нескольких депутатских "неудов".

"Да, действительно депутаты не приняли отчет. Чтобы инициировать какие-то движения по отставке главы, нужно, чтобы отчет не был принят дважды. Если в 2018 году отчет снова не будет принят, тогда депутаты могут своим решением инициировать процедуру отставки", - пояснил Наумов.

За конфликтом между Васьковым и депутатским корпусом лично наблюдает губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который, в случае отставки главы, намерен вмешаться в кадровый вопрос. "Миасс не может меня не беспокоить. Это один из самых крупных городов, лидер. Все, что там происходит, – в зоне моего пристального внимания. Меня беспокоит конфликт между главой города и депутатским корпусом. Если они примут решение его убрать, я им предложу другого главу", - заявил на прошлой неделе глава региона.

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