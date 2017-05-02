На пост президента.

Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 7 мая, то за Владимира Путина проголосовали бы 48% россиян. Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов смогли бы набрать порядка 3%, а лидеры оппозиции – порядка 1%. Таковы данные свежего опроса "Левада-центра", сообщает "Уралинформбюро".

В то же время 42% россиян - неопределившиеся. Из них 10% не решили, пойдут ли на выборы, 13% не собираются идти на участки, 19% пока не знают, кого из претендентов поддержать, уточняет "Коммерсантъ".

Согласно опросу "Левада-центра", лишь 22% выступают за смену главы государства, а 64% не видят в этом необходимости.