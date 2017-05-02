Накануне выборов.

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала сведения о выборах на территории региона. Помимо губернаторской, избирательные кампании пройдут на уровне 52 муниципалитетов.

В 19 районах и 30 городах состоятся выборы в местные представительские органы. В 4 из этих территорий также будет избираться глава - в сельских поселениях Баженовское, Зареченское и Слободо-Туринское, а также в Нижнем Тагиле.

Еще в 3 муниципальных образованиях пройдут довыборы в думы - в Артемовском, Алапаевске и Кушве нужно добрать по одному депутату в представительные органы, передает "Уралинформбюро".