×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За кресло мэра Сухого Лога поборются 7 человекСегодня в 17:00

  • Текст

Трое из них - единороссы.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на выборы главы Сухого Лога завершила прием документов от претендентов. Заявки подали 7 человек, сообщает "Уралинформбюро".

Из общего числа кандидатов как минимум у 5 есть серьезные основания претендовать на победу. Прежде всего это временно исполняющий полномочия градоначальника, первый замглавы города Роман Валов. Считается, что бывший мэр Станислав Суханов именно его рассматривал в качестве своего преемника. Серьезную конкуренцию ему составляет замглавы города Елена Москвина, у которой есть свои сторонники в правительстве области, в частности министр ЖКХ Николай Смирнов. Также заявился председатель думы Сухого Лога, лидер местных единороссов Владимир Порядин. Все три кандидата, между которыми развернется основная борьба, представляют "Единую Россию".

Кроме того, заявки подали два представителя мэрии Екатеринбурга: Андрей Рожнов, начальник управления по соцполитике Кировского района уральской столицы, и Игорь Новичков, начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Орджоникидзевского района. Оба в прошлом работали в Сухом Логу и до сих пор достаточно узнаваемые персоны в муниципалитете.

Ранее по теме:
Свердловский Фонд капремонта возглавил экс-мэр Сухого Лога

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×