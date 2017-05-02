Трое из них - единороссы.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на выборы главы Сухого Лога завершила прием документов от претендентов. Заявки подали 7 человек, сообщает "Уралинформбюро".

Из общего числа кандидатов как минимум у 5 есть серьезные основания претендовать на победу. Прежде всего это временно исполняющий полномочия градоначальника, первый замглавы города Роман Валов. Считается, что бывший мэр Станислав Суханов именно его рассматривал в качестве своего преемника. Серьезную конкуренцию ему составляет замглавы города Елена Москвина, у которой есть свои сторонники в правительстве области, в частности министр ЖКХ Николай Смирнов. Также заявился председатель думы Сухого Лога, лидер местных единороссов Владимир Порядин. Все три кандидата, между которыми развернется основная борьба, представляют "Единую Россию".

Кроме того, заявки подали два представителя мэрии Екатеринбурга: Андрей Рожнов, начальник управления по соцполитике Кировского района уральской столицы, и Игорь Новичков, начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Орджоникидзевского района. Оба в прошлом работали в Сухом Логу и до сих пор достаточно узнаваемые персоны в муниципалитете.

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