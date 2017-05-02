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Володин и Матвиенко не смогли повысить статус свердловских депутатовСегодня в 18:53

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ЗакСо хватает полномочий.

2 мая в Госдуму внесен законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов при взаимодействии с органами исполнительной власти.

Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор Андрей Клишас. По их задумке, для осуществления депутатами своих полномочий им должен быть предоставлен особый порядок при приеме должностными лицами.

Председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин пояснил "Уралинформбюро", что для Среднего Урала положения нового закона избыточны и ничего де-факто не меняют.

"Я не видел сам текст законопроекта - прокомментирую ситуацию в целом. Статус повышается не законом, а тем, как работают сами депутаты. У нас в Заксобрании на эту тему тоже коллеги подавали законопроект, но мы его заворачивали. Ну что же ты за депутат, если не можешь с исполнительной властью нормально работать и тебе обязательно нужен какой-то закон?" - недоумевает политик.

Также новый законопроект подразумевает введение на уровне региональных парламентов "правительственных часов". Однако и эту затею Никитин счел излишней.

"У нас в Законодательном собрании достаточно такой работы. Во-первых, на самих заседаниях, если вопросы касаются работы министерств, их представители - либо докладчики, либо содокладчики по темам. Если какая-то сложная тема, мы и так приглашаем министров и они перед нами отчитываются", - заключил Никитин, отметив, что законопроект, возможно, нацелен на другие регионы, где работает иной политический механизм.

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