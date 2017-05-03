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Навальный лишился шанса стать президентомСегодня в 15:53

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В штабе нервничают.

Кировский областной суд оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса". Тем самым политик потерял право на участие в кампании по выборам президента РФ в 2018 году, сообщает "Уралинформбюро".

Однако в штабе претендента утверждают, что судимость не может препятствовать выдвижению А.Навального на выборы. "Президентская кампания Навального, естественно, как никак не зависела от приговора по "делу" Кировлеса, так и не зависит", - заявил руководитель штаба Леонид Волков в Facebook. Однако в ответ на звонок корреспондента "Уралинформбюро" с просьбой пояснить это заявление – Л.Волков нервно бросил трубку.

Как заявил агентству "Интерфакс" адвокат Навального Вадим Кобзев, он надеется обжаловать решение суда в Европейском суде по правам человека.

Приговор Навальному был вынесен в феврале 2017 года. По версии следствия, будучи советником губернатора Кировской области, он вместе с бизнесменом Петром Офицеровым вынудили госпредприятие "Кировлес" продавать продукцию ниже себестоимости. Их действия были квалифицированы как хищение средств путем растраты. Ущерб бюджету, по оценке экспертов, составил 16 миллионов рублей. Сообщники были приговорены к 5 годам заключения условно.

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