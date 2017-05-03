Навальный лишился шанса стать президентомСегодня в 15:53
- Текст
В штабе нервничают.
Кировский областной суд оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса". Тем самым политик потерял право на участие в кампании по выборам президента РФ в 2018 году, сообщает "Уралинформбюро".
Однако в штабе претендента утверждают, что судимость не может препятствовать выдвижению А.Навального на выборы. "Президентская кампания Навального, естественно, как никак не зависела от приговора по "делу" Кировлеса, так и не зависит", - заявил руководитель штаба Леонид Волков в Facebook. Однако в ответ на звонок корреспондента "Уралинформбюро" с просьбой пояснить это заявление – Л.Волков нервно бросил трубку.
Как заявил агентству "Интерфакс" адвокат Навального Вадим Кобзев, он надеется обжаловать решение суда в Европейском суде по правам человека.
Приговор Навальному был вынесен в феврале 2017 года. По версии следствия, будучи советником губернатора Кировской области, он вместе с бизнесменом Петром Офицеровым вынудили госпредприятие "Кировлес" продавать продукцию ниже себестоимости. Их действия были квалифицированы как хищение средств путем растраты. Ущерб бюджету, по оценке экспертов, составил 16 миллионов рублей. Сообщники были приговорены к 5 годам заключения условно.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:00
Готовимся к беде: пеноблочные города рухнут через 20 лет
Кто ответит за разруху?Сегодня в 15:59
Погибшего в Сирии военного похоронят в Екатеринбурге
Он попал под обстрел снайпера.Сегодня в 15:53
Навальный лишился шанса стать президентом
В штабе нервничают.Сегодня в 15:36
Средний Урал получит 315 миллионов на парки
Площади, набережные и пешеходные зоны.Сегодня в 15:26
В Перми мужчина выпал из окна 8 этажа
Перед этим он закрылся в комнате.Сегодня в 15:22
Адвокат "грозы с Пионерского" обжаловал приговор
По первому делу.Сегодня в 15:13
Свердловчанин едва не зарубил топором двух электромонтеров
Из-за ограничения электричества.Сегодня в 15:05
В Екатеринбурге стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей
Подсудимому грозит пожизненный срок.Сегодня в 15:02
Гендиректор градообразующего предприятия Лесного покинул пост
Из-за переезда.Сегодня в 14:49
Под Екатеринбургом произошел выброс аммиака
К делу должны подключиться санврачи.Сегодня в 14:27
На дорогах Среднего Урала установят почти 500 новых камер
Региональная казна пополнится штрафами.Сегодня в 14:27
В Челябинске в ДТП пострадали двое детей
"Семерка" протаранила ГАЗ и опору ЛЭП.Сегодня в 14:14
За екатеринбургский "Смак" возьмутся через 10 лет
Площадку реконструируют за 2 года.Сегодня в 14:03
Спасатели Антипинского НПЗ прошли аттестацию Минэнерго
И допущены к ликвидации ЧС.Сегодня в 13:55
Покемонофила Соколовского спародировали в "Симпсонах"
Мультяшная полиция поход в храм проигнорировала.
Главные новости
- Сегодня в 16:00Готовимся к беде: пеноблочные города рухнут через 20 лет
- Сегодня в 13:19В Челябинске мать свесила годовалого ребенка с балкона
- Сегодня в 12:43Житель Златоуста зарезал больную супругу и покончил с собой
- Сегодня в 11:09Оставили со сНосом
- Сегодня в 11:01В Верхней Пышме вновь совершено нападение на девушку
Аналитика
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.