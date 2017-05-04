Слишком дорогая цена за выход.

Британия отказывается платить 100-миллиардную компенсацию бывшим партнерам по Европейскому союзу. Об этом заявил министр по выходу из ЕС Дэвид Дэвис, передает Reuters.

Сумма компенсации за Brexit выводится из расчета долгосрочных финансовых обязательств, взятых на себя покидающим Евросоюз государством. Цифры, впрочем, разнятся. 100 миллиардов евро - это оценка Франции и Германии. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Австрии Кристиан Керн определяют цену "билета на выход" для Соединенного королевства в 60 и 70 миллиардов евро соответственно. Лондон же рассчитывает отделаться гораздо меньшей суммой, сообщает "Уралинформбюро"

На переговоры об условиях выхода отведено два года. Но при этом необходимо иметь в виду жесткую позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, которая предупредила британцев, что финансовые обязательства Лондона перед ЕС будут обсуждаться на первом этапе переговоров и что насчет своих прав после Brexit им обольщаться не следует.