А Трамп нет.

Директор ФБР Джеймс Коми назвал Россию "самой крупной угрозой из всех на Земле". 3 мая во время слушаний в конгрессе США он пояснил, что РФ не только имеет возможности вмешиваться в политические процессы в Штатах и в других странах, но и делает это, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, Белый дом позицию Коми не разделил. Пресс-секретарь администрации Трампа Шон Спайсер пояснил - "это мнение ФБР". Он также отметил, что ранее президент США четко определил: враг №1 - Северная Корея с ее ядерной программой.

Заявления о причастности России к политическим событиям в прочих странах в последнее время звучат с завидной периодичностью. Особенно активны в этом представители команды Хилари Клинтон, уступившая президентское кресло Дональду Трампу. На днях Клинтон вновь заявила, что проиграла выборы из-за "русского WikiLeaks", опубликовавшего ее конфиденциальную переписку.



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