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Путин и Ройзман сработали на популярность КуйвашеваСегодня в 15:27

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В социальных сетях.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в топ-10 глав регионов по упоминаемости в социальных медиа. По итогам апреля в рейтинге "Медиалогии" он поднялся на 5 позиций, передает "Уралинформбюро".

Чаще всего Куйвашев упоминался в соцсетях по двум поводам: в свете принятия президентом Владимиром Путиным его отставки и наделения его полномочиями губернатора на правах врио, а также в контексте заявления мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о намерении участвовать в выборах главы региона.

Евгений Куйвашев оказался единственным из уральских губернаторов, вошедшим в первую десятку рейтинга. Тройку лидеров составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

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