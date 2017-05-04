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Главный пиарщик ЕР на Среднем Урале поддержал ловлю покемонов в церквиСегодня в 10:03

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"Кто сказал, что нельзя?".

Глава отдела пропаганды свердловского реготделения ЕР Евгений Енин встал на защиту охотников за покемонами в церкви. Высказаться он решил в связи с развернувшимися в Интернете обсуждениями новой серии американского мультсериала "Симпсонов". В ней главный герой Гомер решил повторить опыт екатеринбургского блогера Соколовского, сообщает "Уралинформбюро".

"А кто сказал, что ловить покемонов в церкви нельзя?", - заявил Е.Енин на своей странице в Facebook.

В настоящее время в Екатеринбурге судят блогера Соколовского, выложившего в Сеть видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Он обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Приговор суда будет объявлен 11 мая.

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