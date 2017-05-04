В США.

Известный в ЯНАО общественный деятель, защитник интересов малых народов Севера Павел Суляндзига запросил политическое убежище в США. Поводом стало расследование нецелевого расходования средств в возглавляемом им фонде "Батани", сообщает "Уралинформбюро".

Согласно заявлению политической партии "Яблоко", членом которой является П.Суляндзига, уже год правозащитник ощущает на себе давление со стороны правоохранительных органов. Так, в конце прошлого года был задержан его брат Павел, а сын "по приказу из ФСБ" переведен служить из комфортной части в Подмосковье на Кавказ. Кроме того, "сотрудники ФСБ оказывали давление на знакомого с ним бизнесмена с целью вынудить последнего написать заявление о мошенничестве со стороны Суляндзиги", - заявляют в партии.

Фонд "Батани" был создан в 2004 году. В 2016 был внесен в список "иностранных агентов". Тогда же власти ЯНАО обвинили его руководство в организации политических провокаций. В 2016 году ряд представителей коренных народов Севера заявили о нецелевом расходовании главой "Батани" средств фонда, но прошедшая затем проверка правоохранительных органов результатов не дала.

В настоящее время П.Суляндзига рассматривает варианты своего трудоустройства в США. По его словам, будучи членом Рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека, он имеет неплохие перспективы.