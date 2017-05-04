Конгресс дал добро.

В США создадут межведомственный комитет для противодействия скрытому влиянию России на политические процессы в других странах. Эту идею одобрила палата представителей конгресса, финансирование решено прописать в новом проекте бюджета.

Структура в частности займется борьбой с "манипуляцией СМИ" и "дезинформацией" со стороны России, а также якобы ее "тайным вещанием" и "финансированием агентов влияния", сообщает ТАСС.

Примечательно, что 3 мая во время слушаний в конгрессе США директор ФБР Джеймс Коми назвал Россию "самой крупной угрозой из всех на Земле", передает "Уралинформбюро". При этом в Белом доме угрозой №1 называют Северную Корею с ее ядерной программой.



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