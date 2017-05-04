×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


США собирают деньги на борьбу с мировым влиянием РоссииСегодня в 14:21

  • Текст

Конгресс дал добро.

В США создадут межведомственный комитет для противодействия скрытому влиянию России на политические процессы в других странах. Эту идею одобрила палата представителей конгресса, финансирование решено прописать в новом проекте бюджета.

Структура в частности займется борьбой с "манипуляцией СМИ" и "дезинформацией" со стороны России, а также якобы ее "тайным вещанием" и "финансированием агентов влияния", сообщает ТАСС.

Примечательно, что 3 мая во время слушаний в конгрессе США директор ФБР Джеймс Коми назвал Россию "самой крупной угрозой из всех на Земле", передает "Уралинформбюро". При этом в Белом доме угрозой №1 называют Северную Корею с ее ядерной программой.

Ранее по теме:
ФБР испугалось возможностей России
Путину приписали демонстрацию "грязного белья" Клинтон

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×