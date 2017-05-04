50 человек не отчитались о доходах.

Прокуратура Свердловской области направила в администрацию губернатора запрос на предоставление перечня муниципальных депутатов, не отчитавшихся о своих доходах за 2016 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

19 апреля на заседании регионального правительства первый вице-губернатор Владимир Тунгусов заявил, что декларации "забыли" сдать 50 депутатов. Максимальное наказание, грозящее за уклонение от отчетов - лишение мандата.

"Депутаты обязаны были отчитаться до 30 апреля, у них также есть месяц на устранение недостатков в свои отчетах. В июне начинаем проверки и будем принимать процессуальные решения", - пояснили "Уралинформбюро" в прокуратуре области.