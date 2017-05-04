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В Каслинском районе выбрали нового главуСегодня в 14:08

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Из числа депутатов.

Депутаты Каслинского района Челябинской области большинством голосов избрали новым главой своего коллегу Игоря Колышева, возглавляющего производственный кооператив "Кооператор". Решение было принято 4 мая.

"За него проголосовало 15 депутатов, 1 - за Ольгу Ремезову. Сегодня Колышев уже сложил с себя полномочия депутата. Теперь, в течение 5 дней, он должен уволиться отовсюду, снять с себя всю собственность, и 11 мая пройдет инаугурация. В 11 часов в администрации ему уже будет вручено удостоверение", - рассказала "Уралинформбюро" председатель районного собрания депутатов Лариса Лобашова.

Преемник Колышева в представительном органе будет определен в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Каслинский район пребывал в обезглавленном состоянии с 15 февраля 2017 года, когда местные депутаты приняли отставку Александра Грачева. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении.

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