Разрешение уже получено.

Оппозиционера Алексея Навального отпустили за границу. 4 мая Федеральная миграционная служба России выдала политику загранпаспорт.

"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то - думаю - пранкеры. Все же 5 лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил. Видимо, есть некое "водяное перемирие" на медицинские темы", - рассказал политик в своем блоге.

Вероятнее всего, в ближайшее время Навальный отправится в одну из клиник Швейцарии или Испании. Когда оппозиционера в очередной раз облили зеленкой, он получил химический ожог правого глаза, который теперь видит лишь на 15%. "Но шансы есть, будем лечить", - подытожил Алексей Навальный.

А вот его шансы выиграть президентские выборы в 2018 году близятся к нулю. Накануне Кировский областной суд оставил без изменений приговор Навальному по делу "Кировлеса", в связи с чем он потерял право на участие в кампании.

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