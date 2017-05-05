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Свердловский депутат Олег Исаков не ушел от банкротстваСегодня в 17:28

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Претензии ВТБ поддержал 17 апелляционный суд.

4 мая 17 апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о признании банкротом депутата регионального Заксобрания от "Единой России" Олега Исакова, сообщает "Уралинформбюро".

Инициатором банкротства стал банк ВТБ, которому народный избранник задолжал около 20 миллионов рублей, причем более половины долга – проценты по кредиту и неустойка. В марте арбитражный суд удовлетворил иск кредитного учреждения и принял решение о реструктуризации задолженности. Несогласный с этим решением депутат подал апелляцию и вновь проиграл.

Стоит отметить, что в 2016 году банкротом был признан коллега Исакова депутат-единоросс Илья Гаффнер.

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