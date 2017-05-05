Его супруга - более 8,2 миллиона.

Генпрокуратура РФ опубликовала отчет о доходах и имуществе прокуроров за 2016 год , передает "Уралинформбюро".

Доход Юрия Чайки за год превысил 9 миллионов рублей. В его пользовании - раритетный автомобиль "Чайка", а вот недвижимости за ним не числится. Зато супруга Генпрокурора владеет квартирой площадью в 203,6 квадратных метра, нежилым помещением площадью 175,3 "квадрата", а ее доход составляет более 8,2 миллиона рублей.

Из заместителей Чайки самый большой доход - у Сергея Зайцева (более 14 миллионов рублей), самый маленький - у недавно назначенного Андрея Кикотя (около 2,5 миллиона). Практически все замы имеют автомобили иностранного производства, нет машины только у Саака Карапетяна.

Заместитель Генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев заработал в 2016 году 4,7 миллиона рублей, его супруга - 3,1 миллиона. Они распоряжаются квартирой в 167,5 "квадратов" и помещением в доме гостиничного типа.