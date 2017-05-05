Вокруг портов Дальнего Востока.

Конгресс США намерен взять под контроль российские порты в Приморье. 4 мая американские законодатели одобрили введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основная цель законопроекта - обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих поставки в КНДР ряда товаров, передает "Уралинформбюро".

В частности, в документе оговаривается контроль США за российским портами в Находке, Владивостоке и Ванино.

Подобные намерения американцев равносильны объявлению войны, поскольку нарушают международное право, заявил РИА "Новости" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, принятие данного законопроекта будет грозить объявлением войны.