×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


США топчутся в шаге от войны с РоссиейСегодня в 18:07

  • Текст

Вокруг портов Дальнего Востока.

Конгресс США намерен взять под контроль российские порты в Приморье. 4 мая американские законодатели одобрили введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основная цель законопроекта - обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих поставки в КНДР ряда товаров, передает "Уралинформбюро".

В частности, в документе оговаривается контроль США за российским портами в Находке, Владивостоке и Ванино.

Подобные намерения американцев равносильны объявлению войны, поскольку нарушают международное право, заявил РИА "Новости" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, принятие данного законопроекта будет грозить объявлением войны.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×