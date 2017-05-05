Южноуральский губернатор остался верен немцамСегодня в 18:37
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В выборе машин.
За 2016 год губернатор Челябинской области Борис Дубровский заработал 73,77 миллиона рублей - на 4 миллиона меньше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".
В списке имущества главы Южного Урала лишь одно изменение - он пересел с BMW X5 на Mercedes-Benz GLE 63. Дубровский по-прежнему владеет тремя земельным участками общей площадью 3375 квадратных метров, двумя жилыми домами (около 517 квадратных метров), дачей, квартирой, гаражом, тремя нежилыми помещениями (в двух из них доли). В пользовании у губернатора находятся квартира, дом и земельный участок.
Доходы первой леди Южного Урала напротив увеличились. В 2016 году она заработала 2,37 миллиона рублей против 757 тысяч годом ранее. Супруга губернатора владеет двумя наделами общей площадью около 3000 "квадратов", тремя жилыми домами (324 квадратных метра), двумя квартирами, двумя машино-местами. В ее пользовании находятся земельный участок и жилой дом. Ездит она на BMW X3 и Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC.
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