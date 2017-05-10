Обвинив в непрофессионализме.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Причина в том, что тот не смог эффективно руководить структурой, поясняется в официальном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Нам крайне необходимо найти для ФБР новое руководство, которое возродит доверие общественности к его жизненно важной правоохранительной миссии", - пояснил свое решение Трамп. Оно было принято по рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Коми стал во главе ФБР в июле 2013 года, передает "Уралинформбюро". Под его руководством проводилось расследование в отношении Хиллари Клинтон - кандидата в президенты от демократов обвинили в нарушении правил служебной переписки. Кроме того, Коми курировал разбирательство в отношении сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, которых заподозрили в связях с Россией.