Он набрал более 40% голосов.

Победу на президентских выборах в Южной Корее одержал Мун Чжэ Ин. Кандидат от Демократической партии "Тобуро" набрал 41,1% голосов, передает "Уралинформбюро". Его ближайший соперник Хон Чжун Пхё получил поддержку чуть более 24% избирателей.

На новом посту Мун Чжэ Ин принял командование вооруженными силами страны и заслушал доклад главы Комитета начальников штабов (КНШ) по ситуации с КНДР, пишет ТАСС.

"Начальник КНШ Ли Сун Чжин доложил Мун Чжэ Ину по телефону, что военные Республики Корея сохраняют боеготовность и готовы в любой момент отреагировать на возможные провокационные действия Северной Кореи", - сообщает Министерство национальной обороны.

Выборы нового президента Южной Кореи прошли на 7 месяцев раньше положенного срока. Поводом стал импичмент экс-главы Республики - Пак Кын Хе была отстранена от власти в декабре 2016 года, в марте Конституционный суд утвердил решение парламента.

Скандал разразился после того, как подругу теперь уже бывшего президента Чхве Сун Силь уличили в давлении на десятки крупнейших компаний из корыстных соображений. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Кроме того, помощника президента Чон Хо Сонг обвинили в передаче Чхве Сун Силь секретной информации.