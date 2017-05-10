×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Президентом Южной Кореи стал демократ Мун Чжэ ИнСегодня в 08:47

  • Текст

Он набрал более 40% голосов.

Победу на президентских выборах в Южной Корее одержал Мун Чжэ Ин. Кандидат от Демократической партии "Тобуро" набрал 41,1% голосов, передает "Уралинформбюро". Его ближайший соперник Хон Чжун Пхё получил поддержку чуть более 24% избирателей.

На новом посту Мун Чжэ Ин принял командование вооруженными силами страны и заслушал доклад главы Комитета начальников штабов (КНШ) по ситуации с КНДР, пишет ТАСС.

"Начальник КНШ Ли Сун Чжин доложил Мун Чжэ Ину по телефону, что военные Республики Корея сохраняют боеготовность и готовы в любой момент отреагировать на возможные провокационные действия Северной Кореи", - сообщает Министерство национальной обороны.

Выборы нового президента Южной Кореи прошли на 7 месяцев раньше положенного срока. Поводом стал импичмент экс-главы Республики - Пак Кын Хе была отстранена от власти в декабре 2016 года, в марте Конституционный суд утвердил решение парламента.

Скандал разразился после того, как подругу теперь уже бывшего президента Чхве Сун Силь уличили в давлении на десятки крупнейших компаний из корыстных соображений. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Кроме того, помощника президента Чон Хо Сонг обвинили в передаче Чхве Сун Силь секретной информации.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×