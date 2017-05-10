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Трамп ждет в Белом доме ЛавроваСегодня в 10:10

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Поговорить об Украине и Сирии.

10-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд рабочих встреч в США. Сначала запланированы переговоры с госсекретарем Штатов Рексом Тиллерсоном, после чего в Белом доме его примет президент Дональд Трамп, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Associated Press.

В числе прочего речь пойдет об урегулировании конфликтов в Украине и Сирии.

Стоит добавить, что встреча президента РФ Владимира Путина с Трампом состоится на площадке саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Германии 7-8 июля 2017 года, передает "Уралинформбюро".

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