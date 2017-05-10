Поговорить об Украине и Сирии.

10-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд рабочих встреч в США. Сначала запланированы переговоры с госсекретарем Штатов Рексом Тиллерсоном, после чего в Белом доме его примет президент Дональд Трамп, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Associated Press.

В числе прочего речь пойдет об урегулировании конфликтов в Украине и Сирии.

Стоит добавить, что встреча президента РФ Владимира Путина с Трампом состоится на площадке саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Германии 7-8 июля 2017 года, передает "Уралинформбюро".