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Куйвашев и Холманских удержали Средний Урал в рейтинге устойчивости10 мая в 14:53

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Субъектов РФ.

Средний Урал сохранил свои позиции в апрельском рейтинге российского фонда "Петербургская политика". Свердловская область осталась в числе регионов со средней устойчивостью, сообщает "Уралинформбюро".

Сразу два события, произошедшие на Среднем Урале, вошли в Топ-20 знаковых явлений в региональной политике в минувшем месяце: назначение Евгения Куйвашева врио губернатора (5 место), а также рекомендация уральского полпреда президента Игоря Холманских мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману не участвовать в выборах главы региона (18 место).

К негативным событиям, повлиявшим на показатели устойчивости области, эксперты Фонда отнесли 10 происшествий. В том числе: протестные мероприятия (митинг работников муниципального автотранспортного предприятия Сысерти с требованием отставки главы города Александра Карамышева, видеообращение дальнобойщиков к Дмитрию Медведеву о готовности устроить марш на Москву колонны из 480 большегрузов, а также блокирование их лагеря, вокруг которого выкопали ров), мор рыбы в Верхнесысертском пруду, случившееся в Екатеринбурге нападение коллекторов на ребенка-инвалида.

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