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В Израиле скончался представлявший Урал депутат Госдумы10 мая в 16:02

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Ему было 68 лет.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Тарасюк скончался на 69 году жизни. Эту информацию "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе Либерально-демократической партии России.

Ранее СМИ сообщали о российском туристе, который скончался 6 мая на побережье Мертвого моря в Израиле. Как оказалось, это Василий Тарасюк. Дата похорон пока не назначена.

Тарасюк - уроженец Украины, уехал на Крайний Север в 1984 году. С Западной Сибирью его связывает длительная предпринимательская карьера. В начале 1990-х годов он оказался у истоков крупнейшей нефтяной компании "Лукойл", также входил в руководство других предприятий региона. Политическую карьеру Тарасюк начал строить в 2002 году, избравшись в городскую думу Когалыма. Затем он успешно проходил в Госдуму от ЛДПР на протяжении последних четырех созывов, в том числе от ХМАО-Югры и ЯНАО.

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