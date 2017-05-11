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В Югре узаконили новое руководство ЛДПР10 мая в 18:45

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На отчетно-выборной конференции.

Евгений Данников утвержден в должности координатора Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР. Назначение состоялось 8 мая на отчетно-выборной конференции югорских либерал-демократов, сообщает "Уралинформбюро".

Кроме того, был утвержден новый состав координационного совета реготделения и контрольно-ревизионной комиссии.

Е.Данников в статусе "и.о." возглавлял реготделение с апреля 2017 года. Его предшественник на этом посту Виктор Сысун ранее сложил с себя полномочия в связи с переходом на пост зампредседателя фракции в югорском парламенте.

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