По просьбе прокуратуры.

Законодательное собрание Свердловской области переходит на новый регламент работы. Изменения в механизм организации деятельности регионального парламента уже рассмотрела профильная комиссии, сообщает "Уралинформбюро".

Помимо формальных корректировок правки внесены и по просьбе прокуратуры. Надзорное ведомство рекомендовало депутатам прописать порядок проведения народного обсуждения законопроектов. Что именно выносить на суд общественности, при этом будут решать сами депутаты.

"Несмотря на то, что предложения, полученные в ходе народного обсуждения законопроекта, носят рекомендательный характер, они направляются в профильный комитет, обобщаются им и учитываются в дальнейшей работе Заксобрания над законопроектом", - пояснили в пресс-службе ЗакСо.

Решение комиссии вынесено на очередное заседание областного парламента, которое состоится 23-24 мая.

"Безусловно, все законопроекты должны проходить через общественную экспертизу. Но единственное опасение возникает, чтобы все это не превратилось в способ манипуляции общественным мнением, когда организатор обсуждений проводит их только лишь с той целью, чтобы утвердить собственное решение, придать ему большую легитимность", - отмечает депутат Евгений Зяблицев.