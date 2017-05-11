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Оппонентом Куйвашева на праймериз ЕР назначен Шептий Сегодня в 15:37

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С подачи Носова.

В праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы губернатора Свердловской области примут участие два претендента: возглавляющий регион сейчас Евгений Куйвашев и секретарь реготделения ЕР Виктор Шептий. Имена участников предварительного голосования были названы 11 мая на заседании областного политсовета "медведей". Обе кандидатуры предложил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Начиная с 15 мая претендентам предстоит объехать местные отделения и первичные организации партии, чтобы представить свое видение развития области. Затем в ходе внутрипартийного голосования из них будет выбран один кандидат. Его окончательное утверждение состоится 10 июня на региональной партийной конференции.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года.

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