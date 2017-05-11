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ЕС заманивает украинцев безвизовой "морковкой на веревочке"Сегодня в 18:29

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Без права на работу.

11 мая Совет ЕС одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Теперь соответствующий законопроект должны подписать глава Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.

Спустя 20 дней после публикации в "Официальном журнале ЕС" безвизовый режим для граждан Незалежной вступит в силу, передает "Уралинформбюро".

После этого украинцы смогут до 90 дней в течение полугода находиться в Европе (исключая Ирландию и Великобританию) с деловыми, туристическими и личными целями без разрешительных документов. Однако в случае проблем с миграцией и безопасностью, безвизовый режим будет приостановлен.

В Украине по поводу скорого отмена виз царят позитивные настроения. А вот в мировом дипломатическом сообществе к решению ЕС относятся сдержанно.

"Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной - это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", - сказал замглавы МИД России Алексей Мешков в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По словам дипломата, данное решение Совета ЕС не имеет ни малейшего отношения к разрешению на работу.

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