×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Носов определился с соперниками по праймериз ЕРСегодня в 17:39

  • Текст

На выборы мэра Нижнего Тагила.

На праймериз "Единой России" по определению кандидата от партии на выборы мэра Нижнего Тагила утверждено 4 участника. Как рассказал журналистам действующий глава города Сергей Носов, помимо него в список вошли его первый заместитель Владислав Пинаев, спикер гордумы Александр Маслов и депутат гордумы Вячеслав Горячкин, сообщает "Уралинформбюро".

Участники предварительного голосования были утверждены 11 мая 2017 года. Выборы главы Нижнего Тагила состоятся 10 сентября.

Основным претендентом на победу считается С.Носов. Сам мэр считает свое выдвижение "судьбоносным": "Когда-то в Нижнем Тагиле я принимал деятельное участие в избрании Владимира Путина на третий срок. До новых выборов президента осталось 9 месяцев и я считаю это совпадение судьбоносным".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×