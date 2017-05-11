На выборы мэра Нижнего Тагила.

На праймериз "Единой России" по определению кандидата от партии на выборы мэра Нижнего Тагила утверждено 4 участника. Как рассказал журналистам действующий глава города Сергей Носов, помимо него в список вошли его первый заместитель Владислав Пинаев, спикер гордумы Александр Маслов и депутат гордумы Вячеслав Горячкин, сообщает "Уралинформбюро".

Участники предварительного голосования были утверждены 11 мая 2017 года. Выборы главы Нижнего Тагила состоятся 10 сентября.

Основным претендентом на победу считается С.Носов. Сам мэр считает свое выдвижение "судьбоносным": "Когда-то в Нижнем Тагиле я принимал деятельное участие в избрании Владимира Путина на третий срок. До новых выборов президента осталось 9 месяцев и я считаю это совпадение судьбоносным".