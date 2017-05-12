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Екатеринбург найдет полномочия "под елкой"Сегодня в 12:05

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Пообещала Бабушкина.

Законопроект о возврате Екатеринбургу части полномочий в сфере градостроительства будет рассмотрен на заседании Заксобрания Свердловской области 23 мая. Дата была утверждена по итогам заседания Совета парламента, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗакСО.

Как отметила спикер Людмила Бабушкина, в случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2018 года.

Заксобрание лишило администрацию Екатеринбурга градостроительных полномочий в 2015 году, передав эти функции минстрою. Мэрия второй год требует вернуть все на круги своя. В апреле 2017 года в областной парламент был внесен законопроект о возврате городу 2 из 6 полномочий в сфере строительства: по утверждению планировки и правил землепользования.

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