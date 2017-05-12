Конституцию знает, выглядит опрятно.

Руководителя городской администрации Златоуста Вячеслава Жилина и председателя местного собрания депутатов Алексея Карюкова допустили к выборам главы муниципалитета. Такое решение 12 мая приняла конкурсная комиссия.

Имя нового градоначальника назовут 18 мая на очередном заседании депутатского корпуса. Однако по мнению наблюдателей, интриги в этом процесса уже никакой нет - Карюкова изначально называли "спарринг партнером" Жилина в рамках выборного процесса.

Как рассказала "Уралинформбюро" замруководителя аппарата горсобрания Татьяна Соснина, на заключительном этапе отбора были отсеяны бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, руководитель "Коммунсервиса №2" Алексей Крутолапов и начальник охраны "ЗлатМолКомбината" Владимир Лубнин. Претендентов оценивали по 8 пунктам.

"Они касаются образования, уровня знания Конституции РФ и иных правовых актов, опыта руководящей работы, личностных и деловых качеств, уровня знаний по направлениям деятельности органов местного самоуправления, программы кандидата, культуры речи, внешнего вида, опыта публичных выступлений", - пояснила Соснина.