×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава Златоуста прошел испытания выборной комиссииСегодня в 17:02

  • Текст

Конституцию знает, выглядит опрятно.

Руководителя городской администрации Златоуста Вячеслава Жилина и председателя местного собрания депутатов Алексея Карюкова допустили к выборам главы муниципалитета. Такое решение 12 мая приняла конкурсная комиссия.

Имя нового градоначальника назовут 18 мая на очередном заседании депутатского корпуса. Однако по мнению наблюдателей, интриги в этом процесса уже никакой нет - Карюкова изначально называли "спарринг партнером" Жилина в рамках выборного процесса.

Как рассказала "Уралинформбюро" замруководителя аппарата горсобрания Татьяна Соснина, на заключительном этапе отбора были отсеяны бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, руководитель "Коммунсервиса №2" Алексей Крутолапов и начальник охраны "ЗлатМолКомбината" Владимир Лубнин. Претендентов оценивали по 8 пунктам.

"Они касаются образования, уровня знания Конституции РФ и иных правовых актов, опыта руководящей работы, личностных и деловых качеств, уровня знаний по направлениям деятельности органов местного самоуправления, программы кандидата, культуры речи, внешнего вида, опыта публичных выступлений", - пояснила Соснина.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×