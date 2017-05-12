И займется развитием инфраструктуры.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил директора научно-исследовательской части УрГУПС Дмитрия Брусянина заместителем министра транспорта и связи. В ведомстве тот будет заниматься развитием транспортно-логистической инфраструктуры региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

В УрГУПС Д.Брусянин работал с 2003 года, начав с должности стажера-исследователя. Помимо работы в вузе, он также был руководителем проектов в Инновационном научном центре Академии транспорта при университете. В исследовательской деятельности специализируется на организации пассажирских перевозок и информационных технологиях.