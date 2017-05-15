Если власти одобрят новый закон.

В России планируется ввести уголовную ответственность за незаконный вброс бюллетеней для подтасовки результатов на выборах.

Если так называемые "карусели" организованы группой лиц по предварительному сговору, виновным будет грозить до 5 лет лишения свободы. За продажу своих голосов избирателей собираются сажать на срок до 4 лет.

Сейчас за подобные нарушения предусмотрена только административная ответственность.

Законопроект планируется внести в Госдуму после получения положительных отзывов из Верховного суда и правительства РФ.