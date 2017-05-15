Она преодолела 787 километров.

15 мая 2017 года власти Северной Кореи заявили об удачном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действия "земля-земля", проведенном днем ранее. По данным государственных СМИ, он был устроен для проверки возможностей нового носителя для "крупномасштабной тяжелой ядерной боеголовки".

Испытания "Хвасонг-12" проходили к северо-западу от Пхеньяна. Ракета поднялась на высоту 2 111,5 метра и преодолела 787 километров, пишет "Ренхап".

Военные Южной Кореи называют этот запуск первой провокацией КНДР после вступления в должность 10 мая нового корейского президента Мун Чжэ Ина, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что КНДР периодически "играет на нервах" у всего мира, устраивая запуски баллистических ракет в пику США.