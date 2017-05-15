И подсчитал ущерб от него в России.

Россия не причастна к глобальной кибератаке. Источником вируса-вымогателя WannaCry являются американские ЦРУ и АНБ. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - цитирует главу государства "Интерфакс".

По словам В.Путина, кибератака не нанесла российским учреждениям серьезного ущерба. "Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность", - отметил он.

По всему миру программа-вымогатель блокировала не менее 200 тысяч вычислительных машин в 150 странах. Больше всего попыток взлома пришлось на Россию - WannaCry атаковал компьютеры телекоммуникационных компаний, МВД, Следственного комитета, МЧС, Минздрава, РЖД и ряда отечественных банков, передает "Уралинформбюро". Вирус блокирует компьютеры и требует платы: от 300 до 600 долларов или биткоинов. Жертвы уже выплатили создателям WannaCry более 42 тысяч долларов.

Британскому специалисту удалось остановить распространение вредоносного ПО, однако обновленная версия WannaCry с успехом обходит блокировку. Пик распространения вируса ожидается 15 мая.

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