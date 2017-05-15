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Под Бурковым зашаталось креслоСегодня в 17:12

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Кандидата в губернаторы.

"Справедливая Россия" определится с кандидатом на выборы губернатора Свердловской области в течение двух недель. По словам лидера свердловских эсеров Александра Буркова, в Москве по-прежнему продолжаются переговоры о выставлении единого кандидата от трех оппозиционных партий – СР, ЛДПР и КПРФ.

Если договоренность будет достигнута, вероятнее всего, сам Бурков пойдет на выборы от оппозиционного блока. Ранее такой вариант анонсировал глава "Справедливой России" Сергей Миронов, однако позже предполагаемые товарищи по коалиции, в частности коммунисты, начали опровергать возможность выдвижения единого кандидата.

Как рассказал "Уралинформбюро" председатель фракции эсеров в свердловском Заксобрании Андрей Жуковский, противоборствуют объединению и единороссы: "Губернаторский корпус активно лоббирует отмену этой идеи в администрации президента, потому что им это невыгодно".

Если договоренность об объединении против кандидата от "Единой России" не будет достигнута, не исключено, что представлять СР на губернаторских выборах будет не Александр Бурков.

"Если мы хотим победить или хотя бы составить серьезную конкуренцию врио губернатора, то нам нужен, конечно, Бурков. Потому что ни у кого из партийцев даже приблизительно близкого рейтинга нет. Все остальное – это будут такие эрзац-модули, чтобы поучаствовать, засветиться. В конце концов, он (Бурков – прим.ред.) сам должен принять решение", - поясняет Андрей Жуковский.

Вместе с тем собеседник агентства заявил, что сторонники "Справедливой России" и вовсе могут бойкотировать выборы главы Среднего Урала – в том случае, если за счет применения административного ресурса или других ухищрений кандидату от их партии не дадут пройти муниципальный фильтр.

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