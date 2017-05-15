Рассматривается каждое предложение.

Жители Свердловской области приняли участие в корректировке социально-экономической программы врио губернатора Евгения Куйвашева "Пятилетка развития" - учтено свыше 300 предложений. Такие данные были озвучены 15 мая на совещании, посвященном обсуждению концепции.

Все этапы ее разработки и реализации будут проходить с учетом мнения как экспертного сообщества, так и населения. На ближайшее время у Куйвашева запланирован ряд поездок по городам, где на встречах с жителями он сможет получить от них обратную связь, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Отдельно по программе выскажутся парламентарии - председатель Законсобрания Людмила Бабушкина попросила Куйвашева встретиться с депутатским корпусом. Поскольку ЗакСо предстоит работать над конкретными законодательными механизмами реализации "Пятилетки развития", депутатам необходимо получить информацию из первых уст.

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