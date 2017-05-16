Главы МИД стран ЕС выступили за продление санкций против РоссииСегодня в 08:51
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Без оговорок.
Руководители внешнеполитических ведомств государств, входящих в Евросоюз, поддерживают продление антироссийских санкций. Такое заявление по итогам заседания Совета глав МИД сделал заместитель министра иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
"Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать. Дискутировать не о чем", - резюмировал он.
В Москве же указывают на абсурдность привязки антироссийских санкций к выполнению Минских соглашений, ведь РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что отношения России и Евросоюза ухудшились после присоединения полуострова Крым к РФ в марте 2014 года. Спустя несколько месяцев от "персональных" санкций США и ЕС перешли к ограничительным мерам в целых секторах экономики. На что Россия ответила ограничением импорта продовольствия. В очередной раз санкции были продлены в марте 2017 года.
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