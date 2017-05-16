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Госдума озаботилась моральным климатом в РоссииСегодня в 10:25

И "лечением" экстремизма.

В Госдуме создадут совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Возглавит новую структуру спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Полный состав совета будет определен после совещания, которое пройдет на этой неделе, пишет газета "Известия". Структура займется вопросами морального климата в обществе, воспитания патриотизма и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

На текущий момент Володин уже возглавляет советы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
из народа МЫ! Сегодня в 12:31

Сначала разберитесь с теми, кто сидит на властных местах, и определите, имеют ли они моральное право там находиться!!!!!!!!!!!!

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