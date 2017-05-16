И "лечением" экстремизма.

В Госдуме создадут совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Возглавит новую структуру спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Полный состав совета будет определен после совещания, которое пройдет на этой неделе, пишет газета "Известия". Структура займется вопросами морального климата в обществе, воспитания патриотизма и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

На текущий момент Володин уже возглавляет советы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств, передает "Уралинформбюро".