С 6-летним стажем.

Невьянскую городскую прокуратуру возглавил юрист 1 класса Алексей Лобазов. Соответствующий приказ 12 мая подписал Генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Лобазов в 2011 году закончил Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел РФ, после чего был назначен на должность помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2013 года занимал должность заместителя Сысертского межрайонного прокурора.

Валерий Толмачев, ранее возглавлявший прокуратуру Невьянска, в январе 2017 года был назначен на аналогичную должность в Асбесте.