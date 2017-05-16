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Прокуратуру Невьянска возглавил выходец из СаратоваСегодня в 10:54

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С 6-летним стажем.

Невьянскую городскую прокуратуру возглавил юрист 1 класса Алексей Лобазов. Соответствующий приказ 12 мая подписал Генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Лобазов в 2011 году закончил Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел РФ, после чего был назначен на должность помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2013 года занимал должность заместителя Сысертского межрайонного прокурора.

Валерий Толмачев, ранее возглавлявший прокуратуру Невьянска, в январе 2017 года был назначен на аналогичную должность в Асбесте.

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